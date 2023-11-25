У новосадским РКЦ премиєрно виведзена представа „Конєц”

НОВИ САД – Драмски студио „Звонимир Павлович” Руского културного центру у Новим Садзе, пияток, 24. новембра премиєрно виведoл театралну представу „Конєц” автора и режисера Славка Виная.

Винаї текст написал по мотивох зоз творох Чарлса Буковского, хтори на тот завод инсценовани до форми сказки за одроснутих з елементами ґротески и бантер комедиї.

У представи „Конєц” бавя Борислав Сакач у улоги Краля, Ася Папуґа як Кралїца, Владимир Манько як Поета, и Желько Сопка и Йован Бєлица як Стражаре.

Борислав Сакач и Ася Папуґа прешвечлїви як кральовска пара чий явни живот помпезни, а приватни фрустрираюцо празни, док Владимир Манько хторому то перша улога у представи по руски, приємно нєсподзивал у улоги Мирка Коняка Конца, (ище єдного) алтер-еґа Чарлса Буковского.

Наратор Славко Винаї, суфлерка Ивана Чордаш, музику и звучни ефекти обдумал Мирослав Пап, дизайн шветла Ириней Гудак, сценоґрафию Єлена Симонович и Славко Винаї, а продуцент и орґанизатор представи Владимир Сивч.

Представа нєшка, собота, 25. новембра будзе виведзена на Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре, а шлїдуюцу соботу, 2. децембра и на Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” у Новим Садзе.