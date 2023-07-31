У нововербаскей парохиї преславени Кирбай

ВЕРБАС – У Грекокатолїцкей церкви святого Владимира Велького у Вербаше внєдзелю, 30. юлия, преславене храмове швето – Кирбай.

Архиєрейска Служба Божа почала на 11 годзин. Служел ю наш преосящени владика кир Георгий Джуджар, а сослужовали числени священїки зоз вецей наших парохийох.

У казанї владика Георгий присутних вирних здогаднул як святи Владимир зоз кресценьом принєсол вельку благодать за свой народ, за нас и шицки будуци поколєня. Од святого Владимира можеме научиц же мож пременїц свой живот зоз Божу помоцу, гварел владика, освидомиц свойо слабосци, припознац и пред Господом Богом у святей Тайни покаяня и споведзи, модлїц од Господа Бога помоц и пребаченє.

Як визнчел, будземе модлїц святого Владимира же би прейґ його молитвох Господ Бог змоцнєл нашу виру, же би нам наша вира, зєднана у любови, бо нєт вири без любови, отворела дзвери, уход до Царства нєбесного. Же бизме ше удостоєли и ми вєдно зоз нашима предками тей радосци, того миру, вєдно зоз Господом Богом навики, як и вон обецал шицким котри го любя и почитую. З тима словами владика Джуджар шицким парохияном повинчовал щешлїви и благословени Кирбай.

По законченю Кирбайскей Служби Божей, у парохиялней сали бул и аґапе за шицких госцох котри пришли з домашнїма звелїчац швето Владимира Велького, значне швето за нововербаску парохию.