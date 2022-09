У октобру будзе Бал Дома култури, мож купиц уходнїци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Почало предаванє уходнїцох за Бал Дома култури, хтори будзе отримани 29. октобра у ресторану „Червена ружа” у Руским Керестуре.

Уходнїца за Бал виноши 2 000 динари, а мож ю заручиц на число телефона 062/191-80-77, при Андреї Штефанко.

Орґанизаторе надпоминаю же число местох огранїчене, та шицки заинтересовани треба же би ше цо скорей приявели.

Грац будзе бенд „Коцурски бетяре” у своїм полним составе, а попри добрей музики, буду орґанизовани и рижни бависка.

