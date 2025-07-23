У општини Жабель ше пирска суньоґи

ОПШТИНА ЖАБЕЛЬ – Од пондзелку 22. юлия по пондзелок 28. юлий на териториї општини Жабель ше будзе пирскац суньоґи, а хасновац ше будзе биоцид deltasect 1,2 ULV.

Пирскац ше будзе вечаром од 19 по 22 годзин, под условийом же буду одвитуюци метеоролоґийни условия.

Компетентни спозорюю пчоларох же биоцид котри ше будзе хаснує чкодзи пчолом и же би требало оддалїц кошнїци найменєй пейц километри од места пирсканя. Препарат биоцида дїйствує три днї.

Суньоґи будзе пирскац подприємство Delco dоо зоз Петроварадину.