У општинским дербию освоєни бод

ЛИПАР – Фодбалски клуб „Русин”, внєдзелю 15. септембра у Липару одбавел пияте першенствене стретнуце ПФЛ Зомбор процив екипи ФК Липар и у општинским дербию освоєл значни бод на госцованю. Стретнуце закончене зоз резултатом 0:0.

Русин бавел у составе – Михайло Надь, Стефан Тома (Иван Планчак), Боян Голик, Александар Кочиш, Деян Павлович, Оґнєн Маркович, Деян Будински (Лука Иличич), Деян Югик, Матей Саянкович (Велько Шомодї), Иван Чапко и Деян Чернок (Виктор Надь).

У идуцим 6. колу ПФЛ Зомбор, Русин будзе бавиц на нєдзелю 22. септембра у Руским Керестуре на Ярашу процив екипи ФК „Герцеґовац” зоз Ґайдобри, а стретнуце почнє на 16 годзин.