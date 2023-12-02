У Осиєку буду „Дравски габи”

ОСИЄК – У орґанизациї КУД Руснацох Осиєк, нєшка, соботу, 2. децембра на 17 годзин у Просвитно-културним центру Мадярох (Дринска улїчка 12а) будзе отримане 19. Стретнуце хорох и шпивацких ґрупох Руснацох Републики Горватскей „Дравски габи”.

Тогорочни 19. „Дравски габи” отримую ше у року кед КУД Руснацох Осиєк означує 40-рочнїцу иснованя, а тот фестивал ше вше орґанизує на Дзень городу Осиєку и того року ше означує 237. Дзень городу Осиєку.

Наступя: КУД Руснацох Осиєк, „Руснак” Дружтво Руснацох у Републики Горватскей, КД Руснацох Винковци, КУД „Осиф Костелник” Вуковар, КУД „Яким Ґовля” Миклошевци и КУД „Яким Гарди” Петровци.

Госци на манифестациї буду члени Матици Словацкей зоз Осиєку.

Манифестация ше отримує з финансийну потримовку Совиту за национални меншини РГ и лоґистичну потримовку Союзу Русинох РГ.