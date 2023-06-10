У оводи означени Дзень еколоґиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародни Дзень защити животного штредку, 5. юний, означели и наймладши у општини Кула, дзеци зоз ПУ „Бамби”, та и у керестурским оддзелєню „Цицибан”.

И того року дзеци з помоцу своїх вихователькох указали прецо и кельо за чуванє животного штредку важна и рециклажа. Дзеци з Кули роботнї отримали у городским парку, дзе их нащивел и предсидатель Општини и директорка Установи, а роботнї були отримани и у шицких других местох.

У оддзелєню „Цицибан” у Руским Керестуре, у сотруднїцтве зоз ЯКП „Руском”, тиж бешедоване о важносци рециклажи, чуваня околїска и природи. О тим дзецом бешедовала директорка „Рускому” Биляна Ковачевич, а же би и вони могли допринєсц рециклованю одруткох, „Руском” до дзецинскей заградки подаровал контейнери до котрих ше роздзелюю одпадки з паперу, пластики и алуминиюму.

У своїх воспитних ґрупох дзеци зоз своїма виховательками зоз вихаснованих материялох, котри векшином принєсли з дому, правели слики, бабки, бависка и друге и потим з нїх направели виставу.

Красшому околїску наймладши у своєй дзецинскей установи допринєсли и так же посадзели квеце котре до „Цицибану” подаровал Розсаднїк „Грубеня”.