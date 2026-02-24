У Пакту бул филмски вечар и вечар дружтвених бавискох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На филмским вечару, прешлого викенду, пияток 20. фебруара, Пактовци у Дзешатки пририхтали прєкцию дзецинского филма „Мадаґаскар”, а потим и проєкцию филма зоз титлами по руски „Правна блондинка”, а ютредзень, всоботу 21. фебруара бул вечар дружтвених бавискох.

На филмским вечару перше була проєкция дзецинского фимла „Мадаґаскар”, а патрачох у публики було вецей як порихтани карсцелї, та орґанизаторе на швидко принєсли ище лавки же би за шицких було места. Цали филм зоз вельку повагу провадзели шицки дзеци, од початку, та по конєц.

Такой по законченю дзецинского филма, була проєкция филма „Правна блондинка”, котри на руски титловала ґрупа младих спред Руского културного центру Нови Сад, цо финансовало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

Дзень потим, бул ище єден вечар дружтвених бавискох, у полней сали знова ше бавели уж познати бависка, як и дзепоєдни нови.