У Палати Сербия приєм за национални совити националних меншинох

БЕОҐРАД – Министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов, стреду 22. фебруара у Палати Сербия привитал представительох 24 националних заєднїцох хтори жию у Републики Сербиї.

У привитних словох министер Томислав Жиґманов надпомнул же будинок министерства други дом шицким представительом меншинох и же дзвери вше отворени за шицки инициятиви, предклади и притужби. Улога совитох у витворйованю правох муши буц активна, а на орґанох держави обезпечиц шицки предпоставки же би активносци були у цалосци реализовани.

Присутних на шветочним сходзе министер Жиґманов поинформовал же ше министерству, после дзешец рокох, удало за 17 одсто звекшац буджетни средства хтори наменєни за функционованє националних совитох националних меншинох. Як надпомнул тото звекшанє буджету нє конєчне.

На сходу присуствовали предсидатель Националного совиту Руснацох Йоаким Рац и член нового зволаня нашого Националного совиту Желько Ковач.