У парку у Вербаше поламани столи з бетону

ВЕРБАС – У парку у Улїци Лази Костича у Вербаше нєпознати особи цалком знїщели парковски инвентар у єдней часци, на концу улїци Ґустава Крклеца, нєдалєко од Огньогасного дому и у часци при драги за Коцур.

Поламани масивни столи хтори маю бетонске подножє з єдней часци и од горе бетонску плочу и нови кош з таблу, хтори положени скорей даскельо днї. Таки вандализем злекнул жительох околних улїцох.

Лазов парк, як го волаю Вербащанє, найкрасша желєна поверхносц и еколоґийна оаза городу о хторим ше стараю активисти двох здруженьох, Спортского здруженя „Лазов парк” и Еколоґийного руху Вербаса. Вони тот вандалски поступок вчера приявели полициї.

Предсидатель Еколоґийного руху Вербаса Ратко Дюрдєвац гвари же полиция такой по приявйованю подїї пришла на терен, и же ЕРВ поруша тужбу процив НН особи.

Видоє Драґнич зоз СЗ „Лазов Парк” гвари же скорей кладзени древени мобилияри и були палєни и знїщовани, та вец положени бетонски, рахуюци же буду длужей тирвац, як и же поламани и нови кош положени тих дньох и же барз нє добре же вандали пришли з намиру шицко знїщиц.

Лазов Парк ше находзи на поверхносци од блїзко 5 гектари, у нїм єст коло 1.500 стебла, а траву коши ЯКП „Комуналєц”.

Активисти визначую же треба положиц ошвиценє по цалей длужини парка, рахуюци же би то могло зопрец вандалох правиц чкоду.