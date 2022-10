У Покраїнскей влади уручени контракти за розвой уметнїцких и старих ремеслох

НОВИ САД – Добитнїком субвенцийох за розвой уметнїцких и старих ремеслох за чечуци рок, штварток уручени контракти у Покраїнскей влади.

Покраїнски секретарият за привреду и туризем видвоєл три милиони динари за субвенционованє трошкох набавки опреми и репроматериялу.

Покраїнски секретар за привреду и туризем Ненад Иванишевич наявел же би ремеселнїки и здруженя ремеселнїкох могли достац длуго обчековани закон о ремеселнїцтве, з оглядом на тото же наша держава єдина у реґиону хтора ище нє ма таки документ.

Вон наявел же покраїнски секретарият предлужи помагац поднїмательом хтори ше занїмаю зоз тоту дїялносцу и поволал их же би ше приявели и на будуци конкурси, окреме кед планую прешириц продукцию и заняц вецей роботнїкох.

