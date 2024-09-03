У Предшколскей установи 158 дзеци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Нови циклус вчера, 2. септембра почал и у Предсшколскей установи „Бамби” з Кули, дзе припада и керестурска дзецинска заградка „Цицибан” до котрей уписани 158-еро дзеци.

У „Цицибану” и того року у седем воспитних ґрупох дзецох од рока по седем, пецеро дзеци вецей як влонї, а тринацецеро остали на лїстини чеканя.

Два ґрупи наймладших яшелькових дзецох, два обданїщово и два старши дзе и 37-еро предшколски буду ходзиц у раншей змени, а єдна мишана ґрупа пополадньова.

З дзецми буду робиц як и по тераз дванац виховательки, главна вихователька будзе Наташа Настасич. З Општини Кула обецане же ше капацитет дзецинскей заградки нєодлуга прешири зоз добудову трох нових просторийох у предлуженю новей часци оводи, одн. яшелькових просторийох.