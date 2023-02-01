У Прешове преславена 15. рочнїца грекокатолїцкей митрополиї

ПРЕШОВ, СЛОВАЦКА – Папа Бенедикт 30. януара 2008. року, грекокатолїцку церкву у Словацкей унапредзел на митрополитску зоз шедзиском у Прешове, а Прешовску епархию дзвигнул на архиепархию зоз митрополитским шедзиском. Кошицки апостолски еґзархат теди постал кошицка епархия, а основана и нова епархия у Братислави.

Всоботу, 28. януара 2023. року у Катедралним соборе св. Йоана Крестителя у Прешове, священїки и вирни означели 15-рочнїцу реорґанизованя Грекокатолїцкей церкви у Словацкей хтора на тот дзень постала митрополия.

Архиєрейску службу Божу служел владика Петро Руснак, апостолски администратор Прешовскей архиепархиї, а сослужели и двацец владикове медзи котрима бул владика Нил Лущак, апостолски администратор Мукачовскей епархиї, владикове Филип Кочиш, Атаназ Орос, Авел Сочка зоз Мадярскей митрополиї, владика Георгий Джужар з рускокерестурскей епархиї, владика Милан Стипич крижевски епарх.

Дзень пред преславу, пияток, 27. януара на Грекокатолїцким теолоґийним факултету Прешовского универзитету була отримана медзинародна наукова конференция пошвецена 15. рочнїци митрополиї.

По резултатох попису жительства, хтори у Словацкей бул 2021. року, грекокатолїцка церква у Словацкей ма 218.235 вирних. У одношеню на попис зоз 2011. року число ше звекшало за 11.364, або за 5,5 одсто. У Прешовскей архиепархиї жиє 114.401 вирни, у Кошицкей епархиї 74.240, а у Братиславскей епархиї єст 29.594 грекокатолїкох.