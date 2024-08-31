У просвити проблеми стари

Нови школски рок почина, а нагромадзени стари проблеми у просвити остали. По школох хиби наставнїцки кадер, а окрем нїзких плацох, ту и проблеми з наставнїцкима правами у одношеню на проблематичних школярох. Оддавна наставнїцом забранєне зоз годзини вируциц школяра хтори завадза у настави. Єдини механїзем хтори можу применїц то же би такого школяра послали ґу педаґоґови або психолоґови. У пракси ше случує же школяре одбию пойсц и ту ше закончує кажде овласценє хторе маю наставнїки.

Исную закони хтори щица права дзецох, алє би требало увесц и закони хтори буду щициц права просвитних роботнїкох. Попри карох, треба зопрец же би нє дошло по насилство, бо ше нє шме дозволїц же би ше просвитни роботнїки бали од насилних школярох и їх родичох.

Просвитни роботнїки дали термин по 2. септембер Влади Сербиї же би превжала конкретни мири, кед слово о безпечносци и плацох просвитних роботнїкох, або ушлїдза протести, то сообщели зоз Униї синдикатох школох у Беоґрадзе.

Шицки буджетни хаснователє уж пришли на шор и достали звекшаня, а просвитним роботнїком ше лєм обецує векши плаци. У Сидикату визначую же ище у октобру прешлого року догварени Протокол о звекшаню плацох и динамики, алє є нє реализовани анї по нєшка. У маю обецани вименки Виновного закону у напряме безпечносци просвитних роботнїкох, алє анї по тераз ше тото ище нє случело.

Концом прешлого школского року були инциденти насилства по школох и безпечносц просвитних роботнїкох була озбильно загрожена. На дньовим шоре Скупштини Сербиї у медзичаше були 60 закони, алє нє и тот хтори би требал обезпечиц сиґурносц наставному кадру на роботи. Нє перши то школски рок хтори почина зоз нєзадовольством просвитних роботнїкох и нєрозришенима нагромадзенима проблемами у тей обласци. Просвитаре визначую же анї звекшане присуство полициї у школох нє дало жадани резултати.

Тото цо окреме визначую просвитни роботнїки то же ше шицки неґативносци, хторих єст у дружтве, зявюю и у школи, бо школяре видза цо ше случує коло нїх. Почитованє яке було дакеди ґу просвитним роботнїком вецей нє иснує, у смислу же школяре ставаю на уход наставнїка до класи же би поздравкали. На годзини дзеци бешедую, шейтаю ше, єдза, пию соки або воду, хасную телефони. Школярох чежко дисциплиновац и водзиц з нїма диялоґ же би ше винєсло лекцию.

Шицко ше обрацело наспак, родичом дате же би водзели воспитну функцию школи, а наставнїком ше, у вше векшей мири, тото онєможлївює. Кед школяр направи дисиплинске потупенє, то ше лєм уписує до Дньовнїку. Три таки надпомнуца зменшую оцену з владаня, алє ефекту з такого поступку нєт. По швидкей процедури треба принєсц закони, хтори охраня безпечносц наставнїцкого кадру, або убудуце нє будзе хто учиц по школох.

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