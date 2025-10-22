У радио емисиї Дом и фамелия

НОВИ САД – На габох Радио Нового Саду, у емисиї Дом и фамелия будзе емитована розгварка зоз младу маму Соню Алексич о тим як єй випатрали перши днї зоз малу бебу и чи достаточно читац литературу и слухац совити о мацеринстве же би жена наисце була пририхтана на тото цо ю чека зоз бебу.

Ту и розгварка зоз Марию Виславски зоз Руского Керестура котра уж 8 роки нє є билу муку, вайца, млєко, млєчни продукти, месо и цукер, зоз Невенку Божикову зоз Шиду котра свойо пензионерски днї препровадзує у шпивацкей секциї, а рецепт за маджун зоз смоквох дала Леона Виславски зоз Дюрдьова.

Емисия почина на 12,30 годзин на габох РНС, а реприза будзе на соботу на 7 годзин.

Шицки емисиї мож послухац и на одложеним слуханю на сайту РТВ.