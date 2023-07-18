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У рамикох „Коцурскей жатви” нарисовани и мурал

автор Ол. Русковски
автор Ол. Русковски 157 Опатрене

КОЦУР – Тогорочна културна манифестация „Коцурска жатва” и стретнуце младих, котри отримани пияток и всоботу, 15. и 16. юлия, облапяла и єдну интересантну подїю котра ше одношела на рисованє муралу на муричку Основней школи „Братство єдинство”.

През обидва днї манифестациї члени Уметнїцкого колективу „Утичница” зоз Нового Саду Сара Дедич и Антонио Дюрески, на часци школского муричка котра патри на главну улїчку, рисовали мурал котри зоз свою красу, алє и зоз свою тему, прикрашує центер валала.

Муричок даскельо днї пред манифестацию, зоз помоцу Месней заєднїци Коцур, членох КУД „Жатва”, Орґанизацийного одбору и волонтерох, як и роботнїкох зоз коцурскей Школи, бул обилєни и порихтани за рисованє. По словох Марини Тодич спред Орґанизацийного одбору, котра и волала младих уметнїкох зоз новосадского Уметнїцкого колективу, тема муралу, окрем жатви, и рижнородносц и мултинационалносц у нашим валалє.

По словох Дедичовей, мурал конциповани так же виписане мено валала „Коцур” на трох язикох и представени штири женски портрети у народним облєчиве – сербским, ромским, руским и мадярским. Єдна часц муралу зробена зоз бетон фарбами, а часц муралу зробена зоз спреями.

Тоту часц коцурскей културней манифестациї потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.

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