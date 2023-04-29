У Републики Сербиї єст 11.483 Руснацох

СЕРБИЯ – Републични завод за статистику (РЗС) обявел вчера податки о националней структури жительства Републики Сербиї спрам резултатох Попису жительства хтори окончени влонї у октобру.

По податкох РЗС, на Попису 2022, 11.483 гражданє вияшнєли ше як Руснаци, од того 5.622 хлопи и 5.861 жена.

Вкупне число Руснацох у Републики Сербиї за 2.763 особи менше як на шредходним попису 2011. року кед було 14.246 гражданох хтори ше вияшнєли як Руснаци. То зменшанє за 19,25 одсто, односно скоро пиятину популациї у одношеню на предходни попис. Здогаднїме же зменшанє рускей популациї у периодзе медзи пописами 2011. и 2002. року було за коло 10,5 одсто.

Найвецей Руснацох пописане на подручу Општини Кула (коло 3,6 тисячи) и Општини Вербас (2,8 тисячи). Кус вецей як 1.800 Руснацох єст у Городу Новим Садзе. На подручу Општини Жабель єст кус менєй як 1.000 Руснацох, а у Општини Шид дакус вецей як 800 уписаних припаднїкох рускей заєднїци.

По Попису, у Републики Сербиї найчисленши Серби (5.360.239), Мадяре (184.442), Бошняки (153.801) и Роми (131.936). Словацох єст 41.730, а Горватох 39.107 особи. Шлїдза Румунє (23.044), Влахи (21.013), Македонци (14.767), Бунєвци (11.104), а Українцох єст 3.969 особи.

Кед ше спатри обявена вкупна национална структура жительства Републики Сербиї, шицки национални заєднїци маю менєй припаднїкох як пред 10 роками. Винїмок Бошняки (2011. их було 145.278) и албанска заєднїца, алє вона бойкотовала прешли попис (2011) та тедишнї податки нє були релевантни (нєшка 61.687 особи, наспрам 5.809 особи уписани 2011. року). З другого боку, число Чарногорцох ше преполовело медзи двома пописами (нєшка 20.238, наспрам 38.527 особи 2011. року).

Интересантне же на Попису 2022. року 27.143 особи ше вияшнєли як Югославянє, реґионално ше вияшнєли 11.929 особи, аж 136.198 особи вихасновали право нє вияшнїц ше национално, 21.643 особи припадаю малим националним заєднїцом, 6.403 особи ше вияшнєли двояко, а националносц за 322.013 особи нєпозната.

Предходно вжиме РЗО обявел информацию же по резултатох Попису 2022, хтори нє окончени на териториї Косова и Метохиї, та нє облапя податки о тамтейшей популациї, у Републики Сербиї єст 6.647.003 жительох. На попису 2011 року, у Сербиї було 7.120.666 жительох, цо зменшанє од скоро пол милиона людзох.