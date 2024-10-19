У РКЦ бешедоване о феминизме

НОВИ САД – Штварток, 17. октобра на 20 годзин у Руским културним центре (Йована Суботича 8) почала серия розгваркох зоз женами з нашей заєднїци, а бешедовац з нїма будзе Александра Бучко.

На першей розгварки госцинска була Мария Перкович – марксистична феминистка, хтора феминизем спатра як политичну опцию. Особа хтора жиє тоти идеї бешедовала о наставаню феминизма, його розвою през дружтвени системи, о однoшeнєох державних системох спрам женско хлопских одношеньох.

Серию розгваркох зоз женами з нашей заєднїци хторим феминизем, борба процив насилства над женами и дзивчатами, алє и права людзох важни нє лєм як идеали, алє и як способ живота, порушала и будзе водзиц Александра Бучко, хтора жада отворено бешедовац о тих темох у Клубу Руского културного Центру и зоз госцинсками, алє и зоз публику.

Намира розгваркох же би жени з нашей заєднїци хтори нє видно у явним руским живоце на тих розгваркох бешедовали о своїх похопйованьох дружтвених темох и зявеньох.

Нова розгварка будзе 19. новембра Александра Бучко будзе бешедовац зоз Марину Сакач Хаджич хтора жиє у Белґиї.