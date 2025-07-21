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У Рускей матки будзе промоция двох публикацийох

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 14 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Промоция найновшого числа гласнїка Рускей матки „Руснак”и кнїжки „Порученя заспаному народу” Михайла Катони, нєшка на 17 годзин будзе отримана у Велькей сали Месней заєднїци Руски Керестур.

По прикладнїк промовованих публикацийох, як и по прикладнїк рускей и сербскей верзиї кнїжки „Мала история Русинох” проф. др Ивана Попа, за чийо прекладанє найзаслужнєйши Михайло Катона, буду подаровани каждей особи хтора придзе на промоцию.

О публикацийох буду бешедовац главни редактор Руснака, автор кнїжки и рецензенти представяних публикацийох.

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