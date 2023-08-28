У Рускей школи отворена вистава „Дакеди було…”

ДЮРДЬОВ – У Рускей школи под час Фестивала отворена вистава „Дакеди було…”, а у єй рамикох орґанизована вистава руского народного облєчива. Присутних привитали Мирослав Чакан, Любица Отич и Сашо Сабодош, хтори и отворели виставу.

Того року тематика вистави була ношня. На вистави ше могло видзиц женске народне облєчиво зоз першей половки двацетого вику, як и поопатрац станємну виставу дюрдьовского музею.

Любица Отич, як фаховец, бешедовала о розвою нашого народного облєчива. Потолковала зоз яких материялох були ушити шмати за рижни нагоди. Тиж здогадла и на розлики медзи материялами и фарбами яки ношели дзивки, а яки жени, алє и указала на гришки яки ше зявюю нєшка, кед слово о облєканю нашого народного облєчива.