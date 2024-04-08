У Руским Керестуре отримане 14. Медзиокружне змаганє з руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, 6. априла отримане 14. Медзиокружне змаганє з руского язика и язичней култури.

Тести на змаганю ришовали 64 школяре основних школох од V-VIII класу зоз 22 школох зоз 14 местох, и то 27 школяре хтори маю порядну наставу по руски у Руским Керестуре, у Коцуре и Дюрдьове, и 37 школяре хтори уча руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет. У тей катеґориї були школяре з Бачкей Тополї, Нового Орахова, Нового Саду, Индїї, Петроварадину, Вербасу, Кули, Бачинцох, Шиду, Дюрдьова и Коцура.

Учашнїкох спред орґанизаторох привитали помоцнїк директора Школи „Петро Кузмяк” Ясминка Надь и спред Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа, а цали час була присутна и предсидателька Одбору за образованє НСР Олена Папуґа.

На Републичне змаганє, хторе ше по Календаре Министерства просвити отрима 25. мая, тиж у Школи у Руским Керестуре пласовал ше 31 школяр и то 6 школяре зоз VII (3) и VIII (3) класи зоз порядней и 25 школяре зоз VII (14) и VIII (11) класи зоз виборней настави.

Школяром хтори на змаганю завжали 1, 2, або 3. место уручени кнїжки (у виданю НВУ „Руске слово” и подзекованя Школи и Дружтва. Подзекованя достали и други учешнїки змаганя, наставнїци руского язика, ОШ зоз хторих участвовали школяре и компетентни институциї образованя и националних меншинох.

Змаганє орґанизoвали: Министерство просвити Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и ОШШ зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура.

Домашня школа школяром котри були на змаганю представела свойо напрями и можлївосци яки понука, а госци нащивели и музейну збирку у Замку.