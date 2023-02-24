У Руским културним центру були „Пратки у Матки”

НОВИ САД – У Клубу аматерох Руского културного центру (РКЦ) вчера, 23. фебруара отримане ище єдно друженє наволане „Пратки у Матки” на хторим госцински були членїци Здруженя женох „Олория” зоз Дюрдьова.

Клуб аматерох РКЦ и з тей нагоди бул прикрашени як старе руске обисце, дзе ше у таким автентичним амбиєнту млади дружели зоз женами Здруженя женох „Олория” зоз Дюрдьова, и вєдно порихтали интересантну декупаж роботню.

После роботнї шлїдзело веселе друженє, а за добре розположенє були задлужени гудаци.

„Прадки у Матки” проєкт хтори потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох и отворени є за шицки ґенерациї. Млади Руского културного центру зоз Нового Саду дзекую на помоци Етно клубу „Одняте од забуца” и Заводу за културу войводянских Руснацох.