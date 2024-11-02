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У Сербиї нєшка Дзень жалосци пре траґедию у Новим Садзе

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 5 Опатрене

БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї преглашела соботу, 2. новембер за Дзень жалосци на цалей териториї Републики Сербиї пре траґично настрадалих кед ше звалєло надкрице на будинку Желєзнїцкей станїци Нови Сад.

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