У Сербиї нєшка Дзень жалосци пре траґедию у Новим Садзе

БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї преглашела соботу, 2. новембер за Дзень жалосци на цалей териториї Републики Сербиї пре траґично настрадалих кед ше звалєло надкрице на будинку Желєзнїцкей станїци Нови Сад.
НОВИНСКО-ВИДАВАТЕЛЬНА УСТАНОВА РУСКЕ СЛОВО
NOVINSKO-IZDAVAČKA USTANOVA RUSKE SLOVO
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БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї преглашела соботу, 2. новембер за Дзень жалосци на цалей териториї Републики Сербиї пре траґично настрадалих кед ше звалєло надкрице на будинку Желєзнїцкей станїци Нови Сад.