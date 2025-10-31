У Сербиї нєшка Дзень жалосци

БЕОҐРАД – Влада Републики Сербиї принєсла Одлуку зоз хтору ше преглашело Дзень жалосци з нагоди рочнїци як настрадали гражданє кед ше звалєла конструкция на Желєзнїцкей станїци Нови Сад, за Дзень жалосци одредзени 1. новембер 2025. року.

Дзень жалосци почнє на пияток на пол ноци, а закончи ше на соботу на пол ноци.

Док тирва Дзень жалосци застави треба спущиц на пол копиї, радио и телевизийни станїци длужни емитовац музику и емисиї пригодни дню жалосци, установи култури треба же би прилагодзели програми, забранєне отримованє забавней програми на явних местох.