У Сербиї означени Дзень державносци

СЕРБИЯ – Дзень державносци Републики Сербиї означени зоз вецей манифестациями як здогадованє на дзень кед 1804. року у Орашцу почало Перше сербске повстанє за ошлєбодзенє од Туркох, як и на преглашенє першого Уставу Сербиї, тиж 15. фебруара 1835. року на Скупштини у Краґуєвцу, так же то источашнє и Дзень уставносци Сербиї.

З нагоди Дня державносци Ґарда Войски Сербиї всоботу, 15. фебруара, источашнє окончела почесне артилєрийне штрелянє у Беоґрадзе, Новим Садзе, Нишу и Краґуєвцу.

Централна державна церемония отримана всоботу у Орашцу, а предводзел ю премиєр Милош Вучевич и наглашел же отверанє диялоґу о велїх питаньох єдина драга хтора нас може вивесц зоз дружтвеней кризи.

Всоботу у Сримскей Митровици отримани вельки сход наволани „Сретаме ше на Стритениє” на хторим на поволанку предсидателя Сербиї Александра Вучича усвоєна Декларация о Войводини.

Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич 16. фебруара уручел 87 одликованя – ордени, медалї и споменїци заслужним поєдинцом и институцийом з нагоди Стритения – Дня державносци Сербиї.