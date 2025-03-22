У шестрох Служебнїцох Дзевятнїца, духовна обнова и ювилеї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На дзень своєй провинциї св. Осифа шестри Служебнїци непорочней Дїви Мариї, стреду 19. марца шветочно закончели свою духовну обнову, а тиж преславели и ювилеї богупошвеценого живота осем своїх шестрох.

Пред тим у манастирскей каплїци, од 11. марца шестри зоз вирнима кажди вечар модлєли Дзевятнїцу до св. Осифа, котри покровитель и защитнїк Провинциї, а патер Мийо Никич за шицких тримал кратки казанї.

Шестри у тим чаше мали духовну обнову котру водзел о. Никич, а на тему ювилейного року у Католїцкей церкви, котри ма мото „Паломнїки надїї”.

На сам дзень Провинциї, шестри на чолє з провинцийну ш. Мартину Кмита, мали Службу Божу у своєй каплїци Лурдескей Мариї котру служел наш владика кир Георгий Джуджар зоз апостолским нунцийом у Сербиї Сантом Ґанджеми зоз священїками.

На Служби ювилей означели осем шестри служебнїци – 25-рочнїцу ш. Євсевия Мудранинец, и ш. Авґустина Илюк, 60-рочнїцу ш. София Костюк и ш. Терезка Сопка, 65-рочнїцу ш. Надїя Воротняк и ш. Доротея Стасишин, та 70-рочнїцу ш. Ксения Суботнїцки и ш. Мария Деркач.

Як обвисцую шестри, за шицких парохиянох цо участвовали на Дзевятнїци до св. Осифа, на пондзелок 24. марца будзе Служба Божа у їх манастирскей Лурдескей каплїци на Капущаним шоре, на 18 годзин.