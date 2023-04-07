У Шиду будзе промоция „Животиньох” и вельконоцни роботнї

ШИД – У просторийох КПД „Дюра Киш” у Шиду на стреду, 12. априла, будзе отримана промоция сликовнїци за дзеци „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе” Наташи Еделински Миколка, як и вельконоцна роботня, хтора ше предлужи и дзень познєйше, 13. априла.

Промоция и роботнї почню на 15 годзин за школярох зоз Шиду, Беркасова, Бикич Долу и Бачинцох хтори ходза на годзини руского язика з елементами националней култури и за виронаучни дзеци.

Сликовнїца „Животинї – у дїдовим и бабовим дворе”, за хтору илустрациї поробела Ивана Бучко, вишла у новембру прешлого року як осма кнїжка у едициї „Заградка” НВУ „Руске слово”.