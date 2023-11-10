У Шидзе була промоция „Носталґиї”

ШИД – У Руским доме вчера отримана промоция кнїжки поезиї Жельки Лазор з Бикичу хтору видал Културно-образовни центер у Шидзе под назву „Носталґия“.

За интерперетацию Желькових писньох були задлужени поетеса Петра Бошняк и Наташа Колар зоз Културно-образовного центру, а зоз краснима музичнима нумерами з дакедишнїх югославянских просторох, вечар збогацела з гласом и ґитару Бояна Вуцоня.

Зденко Лазор пречитал рецензию о кнїжки поети и директора Културно-образовного центру Срдяна Малешевича, а свойо упечатки о кнїжки своєй мацери и пречитал єй биоґрафию.

Желька Лазор пише од школских дньох, а тераз ше одважела видац кнїжку поезиї и кратких приповедкох и углавним заступени чувства о дзецинстве, любови, младосци, фамелиї, синох Зденкови и Златкови и сама пречитала часц своїх творох.

На концу промоциї авторка подписовала прикладнїки кнїжки, а друженє предлужене у добрей атмосфери и на коктелу.