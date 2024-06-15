„Мелодиї руского двору” нєшка у Шидзе

ШИД – Нєшка, 15. юния у Шидзе будзе отримани традицийни, 17. Фестивал народних оркестрох „Мелодиї руского двору” чий орґанизатор Културно-просвитне дружтво „Дюра Киш” зоз того городу.

Фестивал будзе отримани на узвичаєней локациї, у порти Лєтнeй владическей резидзенциї у Шидзе (Руски двор), а кед же будзе падац диждж, подїя будзе у сали Културно-образовного центру Шид (КОЦ Шид).

Уходнїца на фестивал ше нє наплацує, алє нащивителє годни охабиц добродзечни прилог

Фестивал почнє од 17 годзин зоз отвераньом етно штандох на хторих здруженя женох зоз Ямени, Ґибарцу, Бачинцох, Беркасова, Бикичу и Шиду представя свойо продукти.

Тиж на 17 годзин у Руским дворе будзе отворена вистава фотоґрафийох Борислава Барну.

Фестивал народних оркестрох „Мелодиї руского двору” того року будзе мац змагательни характер, а у програми хтора почнє на 19 годзин участвовац буду Народни окестер „Юлиян Рамач Чамо” Дома култури Руски Керестур, оркестри КПД „Карпати” зоз Вербасу, КУД „Тарас Шевченко” зоз Дюрдьова, РКЦ зоз Нового Саду, КУД „Петро Кузмяк” зоз Нового Орахова КУД „Яким Гарди” зоз Петровцох у Републики Горватскей, як и оркестер домашнього КПД „Дюра Киш” зоз Шиду.

У ревиялней часци, нащивительом ше представи Дружтво „Руснак” зоз Сримскей Митровици.

После законченя урядовей фестивалскей програми, у просторийох КПД „Дюра Киш” будзе орґанизована вечера и друженє.