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У Школи була Вельконоцна вистава

автор М. Афич, фото ФБ Школи „П. Кузмяк”
автор М. Афич, фото ФБ Школи „П. Кузмяк” 84 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – З нагоди наиходзацого швета Пасхи, школяре Основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” стреду, 05. априла отримали Вельконоцни вашар – виставу рисункох и писанкох, роботох вредних и креативних школярох од першей по штварту класу.

Тиж так на радосц шицких, учителька Мая Колошняї и психолоґ Соня Алексич орґанизовали и Вельконоцни креативно-спортски активносци дзе участвовали и школяре Ґимназиї.

Бул то наисце красни дзень през рисунок, виставу, бависко, танєц, друженє, а тиж и законченє тромешачя пред Ярнїм розпустом котри за основну школу почал нєшка, а за штредню почнє од пондзелку.

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