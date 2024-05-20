У Школи були госци зоз Греческей

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” прешлого тижня пребували госци зоз места Ламияс зоз Греческей, а у рамикох заєднїцкого проєкту двох школох у рамикох Еразмус плус стратеґийного партнерства, хтори ма тему Виртуална реалносц за климатски пременки.

У керестурскей школи цали тидзень пребували три наставнїци, и пецеро школяре, возросту 12 роки, а домашнї им пририхтали рижни активносци. Кажде дополадня то було у рамикох настави, тиж и друженя и спортски и забавни змисти, а пополаднями рижни нащиви, до Нового Саду, потим були госци Општини Кула у Оддзелєню за инспекцийски роботи и защиту животного штредку, а нащивели и найзначнєйши институциї и места у Керестуре.

Як здогадла домашня директорка Наталия Будински, тот проєкт почал прешлей жими у Ирскей кед подписани контракти, будзе тирвац три роки, а участвую у нїм праве тоти два школи як експериментални. Вони буду перши котри у настави применя нове виртуалне бависко за ученє о климатских пременкох. З проєктом тиж предвидзене же би и представителє керестурскей Школи врацели нащиву своїм госцом до Греческей.