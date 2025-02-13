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У Школи нєшка и на ютре часточне претаргнуце настави

автор Рутенпрес
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РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, нєшка и на ютре наставу цалком претаргню 25 наставнїки, док ше 31 вияшнєло за законски штрайк, т.є. за годзини од 30 минути.

Вияшньованє наставнїкох вчера отримане онлайн, а спрам резултатох вияшньованя будзе орґанизована и робота у школи, цо потвердзела директорка Наталия Будински.

Претаргнуце настави, або отримованє годзинох у законским штрайку просвитни роботнїки керестурскей Школи вибрали як потримовку студентским протестом. Як нєурядово дознаваме, у тим найновшим опредзелєню потримал их и Совит родичох, як и велька векшина родичох котри анкетовани у каждим оддзелєню.

Иншак, у керестурскей Школи пре тоту причину годзини скрацени на 30 минути уж други тидзень, за цо ше на кажди завод опредзелєла векшина наставнїкох.

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