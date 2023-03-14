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У школи отримана Трибина за родичох

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 43 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У голу Основней школи „Йован Йованович Змай”, штварток 9. марца отримана трибина зоз назву ,,Як порихтац дзеци за швет виволаньох – родичи у замки наградох и карох”.

Трибину водзела Александра Виславски, вихователька у заградки „Дюрдєвак” Предшколскей установи ,,Дзецинство” и медзинародно сертификовани Монтесори педаґоґ за дзеци возросту од три по дванац роки. На трибини було коло шейдзешат особи и шицки родичи активно участвовали.

По Александрових словох, родичи жадаю дацо пременїц, алє нє знаю як. Зоз едукацию родичох мож вельо того пременїц у нєшкайшим швеце, гоч то можебуц анї так нє випатра.

Шлїдуюца трибина будзе на штварток, 16. Марца, тиж зоз початком на 18 годзин у голу Основней школи. Тема тей трибини будзе ,,Родичи у замки наградох и карох – як порихтац тинейджера за швет виволаньох”. Гоч тота трибина наменєна родичом хторим дзеци тинейджере, поволани присц шицки хтори жадаю чуц дацо нове.

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