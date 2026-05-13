У школи отримани дзевяти Саям туризму

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзевяти традицийни школски Саям туризму отримани пондзелок, 11. мая, у голу Основней и штреднєй школи з домом школярох Петро Кузмяк, на хторим участвовали школяре напряму Туристични технїчар.

Школяре на сайме представели свойо роботи вязани за ґрадиво хторе слухаю у цеку рока.

Активносц у хторей орґанизую саям, школяре запровадзую на годзинох вежбох и практичней настави, дзе вирабяю практични роботи и презентациї як цо промотивни материяли, туристични мапи, аранжмани, плакати и подобне, а шицко вязане за запровадзене ґрадиво.

Школяре на тот завод у школским голу виложели свойо роботи же би их видзели и други школяре, а того року школяре, нащивителє сайму, могли предложиц на хтору дестинацию би нарок жадали одпутовац.