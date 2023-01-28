У школи преславена школска слава

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” зоз шветочну програму означена школска слава святи Сава. На шветочносци були присутни заняти, школяре, и госци спред Националного совиту Руснацох, Месней заєднїци, Грекокатолїцкей парохиї св. Миколая и Сербскей православней церкви зоз Кули.

По виводзеню святосавскей гимни, школску славу по руски и по сербски шицким повинчовала директорка керестурскей Школи Наталия Будински. Здогадла же св. Сава свой живот пошвецел Церкви и духовному животу, алє вдерел и фундаменти образованя свойого народу, прецо є и заступнїк того сеґменту.

Будинскова наглашела свидомосц и керестурскей Школи о тим яке значне образованє на мацеринским язику, поготов же Школа того року означує 270-рочнїцу снованя и образованя по руски.

Пригодну програму преткану зоз виривками зоз жития св. Сави, леґендох о нїм и його записох, та зоз шпиванками на руским и сербским язику пририхтали школяре основней и штреднєй школи и школски хор зоз своїма наставнїками.

На концу обряд пошвецаня и ламаня славского колача окончел парох православней церкви св. Марка зоз Кули Борислав Тошич. Вон тиж здогаднул же треба нашлїдзовац живот св. Сави и шицким повинчовал школску славу.