У школи привитани будуци першокласнїки (фото)

РУСКИ КЕРЕСТУР – У основней и штреднєй школи „Петро Кузмяк” вчера орґанизовали приєм за 34 будуцих першокласнїкох, котри ше нєдавно уписали до першей класи основней школи за школски 2024/25. рок.

То дзеци котри тераз ходза до керестурского оддзелєня „Цицибан” Предшколскей установи „Бамби” з Кули, та их до школи приведли виховательки Блаженка Мецек и Ясминка Чапко.

Першокласнїкох привитали помоцнїк директора Ясминка Надь и педаґоґинї Марина Дудаш и Славка Макаї, а у школскей єдальнї им кратку програму виведли школяре котри тераз закончую 4. класу, зоз учительками Любку Бучко и Ясминку Сабадош.

На концу и оводарци указали цо научели, та вишпивали єдну шпиванку и рецитованку, а потим ше шицки почасцели зоз ужину котру им школа пририхтала.