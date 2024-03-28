У Школи вчера бул Вельконоцни вашар

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дворе Основней и штреднєй школи з домом школярох „Петро Кузмяк” вчера отримани традицийни Вельконоцни вашар з мотом „Бависко за товариша”.

Координаторка Вашару наставнїца Златица Малацко того року обдумала же би школяре предавали зачувани бависка и кнїжки, одредзена була и цена од 50 и 100 динари, а приход будзе похасновани за гуманитарни потреби.

У витвореню Вашару участвовали школяре од першей по шесту класу основней школи котри и предавали свойо бависка, провадзели их учительки и наставнїки, а вашар бул отворени за старших школярох и за родичох.

З Вельконоцним вашаром закончена тота часц школского року пред початком ярнього школского розпусту котри будзе тирвац од нєшка, 28. марца по 4. април, а у рамикох котрого у Руским Керестуре будзе преславене и церковне швето Велька ноц.