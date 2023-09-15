У Службох означене швето Воздвиженє Чесного Хреста

РУСКИ КЕРЕСТУР – у Службох Божих на 8 и 19 годзин у церкви и на 10 годзин у Водици, у парохиї св. отца Миколая означене швето Воздвиженє Чесного Хреста.

У Водици Службу служели о. Владимир Медєши, о. Владислав Варґа, о. Михайло Шанта и о. Ярослав Варґа котри и споведал. О Хресту Господнїм наказовал о. Михайло Шанта.

До Водици пришли и старши особи хтори ходза на штвартково стретнуца до Каритасу, а до Водици их привезли волонтере на штирох автох. После Служби модлєни и молебен до Пресвятей Дїви Мариї.

З оглядом же штварток, старши после Служби остали у Водици на штвартковим стретнуцу.