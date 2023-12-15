У Спортскей гали дзецом подзелєни новорочни пакецики

ШИД – У Спортскей гали вчера отримана програма на хторей подзелєни новорочни пакецики дзецом зоз Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“, а спред МЗ Шид и дзецом хтори нє облапени зоз пребуваньом у спомнутей установи.

Дзеци и їх родичох привитал предсидатель општини Шид Зоран Семенович, а вец почала такволана „журка” хтору виведли „Циркус аниматоре“, була ту кральовна, мали Дїдо Мраз и Баба Мразаня як други учашнїки хтори прицаговали увагу наймладшим.

Як и звичайно при концу Дїдо Мраз дзелєл пакецики дзецом хтори як и каждого року обезпечела локална самоуправа.