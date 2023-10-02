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У спорту и вири окреме значне заєднїцтво

автор Ол. Живкович
автор Ол. Живкович 177 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток, 29. септембра у катедралним храме св. отца Миколая, з нагоди означованя 100-рочнїци фудбалского клуба „Русинˮ служена вечарша благодарна Служба Божа у котрей з окремнима молитвами подзековане Господу за ювилей.

Службу служели о. Владимир Медєши, о. Михайло Шанта, та домашнї парох керестурски о. Владислав Варґа. На Служби були представнїки месней власци, чолни людзе фудбалского клуба, дакедишнї и терашнї бавяче „Русинаˮ.

У своєй казанї о. Варґа визначел же, гоч випатра же вира и церква нємаю вельо заєднїцкого зоз спортом, повязує их праве заєднїцтво и медзисобне почитованє. Кед цело храм Святого Духа, муши ше мерковац на здраве цело, а спортисти праве о тим дзбаю. Буц вєдно, буц тим у фодбалу найзначнєйше, а вирски живот без заєднїцтва нє мож анї задумац, гварел о. Варґа и шицким спортистом и членом фудбалского клуба повинчовал тот окремни ювилей.

Служба закончена зоз Многолїтствийом и заєднїцким фотоґрафованьом, як памятка за будуци ґенрациї.

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