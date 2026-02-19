У Србобрану отримани гуманитарни турнир

СРБОБРАН – Рукометни клуб Русин участвовал на гуманитарним турниру у Србобрану, всоботу, 14. фебруара дзе участвовали три екипи.
Попри домашнєй екипи РК Србобрана, участвовала ище екипа РК Єдинство зоз Бочару, як и РК Русин зоз Руского Керестура.
На гуманитарним турниру одбавел кажде зоз каждим, а екипа Русина гоч и у ослабеним составе, у стретнуцу зоз екипу Єдинства победзела, док од домашнєй екипи Србобрану страцела, та так завжала друге место.
РК Русин после одбавеного гуманитарного турнира у Руским Керестуре, дзечнє ше одволал на ище єден хтори бул отримани у Србобрану, дзе стретнуца хтори одбавел добре преверйованє пред наиходзацу другу полусезону.