РутенпресСпортТексти

У Србобрану отримани гуманитарни турнир

автор Д. Барна
автор Д. Барна 62 Опатрене

СРБОБРАН – Рукометни клуб Русин участвовал на гуманитарним турниру у Србобрану, всоботу, 14. фебруара дзе участвовали три екипи.

Попри домашнєй екипи РК Србобрана, участвовала ище екипа РК Єдинство зоз Бочару, як и РК Русин зоз Руского Керестура.

На гуманитарним турниру одбавел кажде зоз каждим, а екипа Русина гоч и у ослабеним составе, у стретнуцу зоз екипу Єдинства победзела, док од домашнєй екипи Србобрану страцела, та так завжала друге место.

РК Русин после одбавеного гуманитарного турнира у Руским Керестуре, дзечнє ше одволал на ище єден хтори бул отримани у Србобрану, дзе стретнуца хтори одбавел добре преверйованє пред наиходзацу другу полусезону.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На соботу будзе отримани бал

Схадзка Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и...

Нашо атлетичаре участвовали на Першенству Сербиї

Општински дерби припаднул Русинови

Искра ремизовала зоз Вербасом