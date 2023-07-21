У сримских местох вельо чкоди (фото)

БАЧИНЦИ/БИКИЧ/БЕРКАСОВО – Стреду чкоди витор спричинєл и на закрицу Лєтней владическей резиденциї у Шидзе на єдней меншей часци, як и на закрицох церквох у Беркасове и Бикичу, а на бикичскей церкви витор „зогнул“ криж.

Найчежши стан у Бачинцох дзе, по словох пароха о. Дарка Раца, витор звалєл часц турнї на церкви хтора спадла на закрице и очкодовала го, цо спричинєло премаканє до церкви, витор вивалєл уходни церковни дзвери, а чкоди єст и на закрицу парохиялного будинка.

Парох у Шидзе и декан сримски о. Михайло Режак нащивел парохиї у Беркасове, Бикичу и Бачинцох и прешвечел ше особнє до спричинєтих чкодох и гвари же у Бикичу чкоди єст и на будинку основней школи и Дома култури.