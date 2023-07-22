У старим краю дзецом понукнути интересантни змисти (фото и видео)

ПОПРАД (СЛОВАЦКА) – У орґанизациї Националного совиту рускей националней меншини и його Одбору за образованє 33 школяре зоз шицких местох дзе жию Руснаци и дзе маме порядну наставу у школох, або дзе руски язик виборни предмет од 17. юлия до 23. юлия пребуваю у Попраду у Републики Словацкей.

Вовторок, 18. юлия, школяре нащивели ново Штредню спортску школу, хтора вибудована по найсучаснєйших стандардох Европскей униї. То державна школа хтора школує талантох у рижних спортох, а у нєй тренираю и державни репрезентативци зоз цалей Словацкей, окреме гокеяше хтори тоту державу представяю на рижних шветових змаганьох.

Тот дзень школяре були и на Штрбским плесу, видзели од блїзка Татри. Штрбске плесо познати скияшски центер, а ма озеро хторе настало зоз ляднїкох. О прекрасней природи школярох упознали домашнї Василь Кузмяк и директорка интернату дзе пребуваю Сузана Папсонова.

Стреду, 19. юлия ше нащивело пещеру у Нїзких Татрох, Станишовску яскиню, хтора ше находзи у Спишским реґионє. Спишску твердиню школяре нащивели штварток, 20. юлия, та видзели и чули о богатей словацкей, а и русинскей историї зоз часох кед нашо предки жили на Горнєй жеми.

Пияток, 21. юлия школяре були у Старей Любовнї, дзе тиж нащивели твердиню, сканзен у хторей наша древена грекокатолїцка церква. Там о. Владимир Еделински Миколка служел нашу Службу Божу, а векшина дзецох ше там и причащала.

Потим нащивене паломнїцке место Литманова на гори Звир, дзе ше Мац Божа указала 1990. року.

Кажди дзень пополадню, после нащивох знаменїтосцох Прешовского краю, школяре маю наставу зоз историї, националней култури, руского язика, виронауки, ґеоґрафиї и музичней и физичней култури хтори им тримаю професоре Павле Роман, Каролина Джуджар, Єлена Буила, о. Владимир Еелински Миколка, Наташа Еделински Миколка, Деян Будински и Саша Палєнкаш.

Пребуванє у Попрадзе школяре законча на нєдзелю, кед у предполадньових годзинох руша дому.