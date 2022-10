СУБОТИЦА – На стреду, 2. новембра, у просторийох Союзу глухих (Жарка Зренянина 19), з початком на 18 годзин будзе отримани „Вечар Мафтея Виная”, на хторим будзе представена моноґрафия о першей рускей ґлумици Ирени Колесар.

Вечар орґанизує Дружтво Руснацох у Суботици, а о кнїжки буду бешедовац Єлена Перкович, Ирина Гарди Ковачевич и Владимир Балащак.

