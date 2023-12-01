У Суботици oтримани „Вечар Мафтея Виная” (фото+видео)

СУБОТИЦА – У приємним амбиєнту Городскей библиотеки у Суботици, штварток 30. новембра Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох на поволанку Дружтва Руснацох у Суботици, отримали промоцию нових кнїжкох и Усни новини НВУ „Руске слово” зоз чим означени 22. „Вечар Мафтея Виная”.

Учашнїкох и домашнїх привитала предсидателька Дружтва Руснацох у Суботици Анамария Лендєр, а промоция нових кнїжкох НВУ „Руске слово” була з акцентом на „Историї Руснацох” проф. др Янка Рамача. О виданьох бешедовалиц рецензентка кнїжкох видавательней редакциї Ирина Гарди Ковачевич, одвичательни редактор видвательней Микола Шанта, совидаватель и директор Заводу за културу войводянских Руснацох мср Сашо Сабадош, рецензент Историї, шеф Оддзелєня за историю Филозофского факултету Нови Сад проф. др Дюра Гарди.

На Усних новинох НВУ „Руске слово” бешедовали: о установи директор др Борис Варґа, и заменїк главней и одвичательней редакторки новинох „Руске слово” Иван Сабадош, о аґенциї „Рутенпрес” одвичательна редакторка Вероника Вуячич и о часопису „Шветлосц” одвичательни редактор Микола М. Цап.

У програми наступела Жридлова шпивацка ґрупа Дружтва Руснацох у Суботици.