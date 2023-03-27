У швеце менталней аритметики

Хелена Барна зоз Кули ма лєм пейц роки, а уж зна здавац и однїмац, и то у глави. Питаце ше як? Так же ходзи до школи менталней аритметики, дзе ю научели так раховац, а у децембру прешлого року освоєла и стриберну медалю на реґионалним змаганю праве у менталней аритметики.

Кед Хелени прешло три роки, єй родичи обачели же ю баржей интересую числа, як букви. Вше ше им випитовала яке то даєдно число хторе видзела и почала их скорей препознавац и писац, як букви. Прето почала ходзиц до школи менталней аритметики „Малац Ґениялац” у Вербаше. Приповеда нам же ше єй барз пачи раховац на тот нєкласични и интересантни способ.

– Почала сом ходзиц кед сом мала штири роки. Годзини мам два раз тижньово по два годзини, а зо мну у ґрупи дзеци хтори маю од три до пейц роки. Барз нам фино и любим ходзиц до тей школи. На годзинох перше учиме раховац, вец ше бавиме, лєбо рисуєме и вец ознова рахуєме – гвари нам Хелена.

Ментална аритметика то схопносц швидкого и точного рахованя без хаснованя клайбаса, паперу, лєбо другого помоцного средства. Програма менталней аритметики наменєна интелектуалному розвою при дзецох, а заснована є на хаснованю стародавного абакусу. Тиж так, злєпшує концентрацию, визуализацию, увагу, меморию, аналитичне роздумованє и лоґику. Хелена нам ище лєпше потолковала яки то способ рахованя.

– Рахуєме на абакусу, то таке як древена коцка зоз кульками, як рачуналька. Горе нам петици, а долу єдинки. Тиж так, рахуєме и у глави, так же задумаме тот абакус и вец з пальцами задумуєме же на нїм рахуєме, та нам так лєгчейше пораховац у глави. Мнє то вообще нє чежко – гвари Хелена.

Потераз учела здавац и однїмац и то аж зоз троцифровима числами, а того року Хелена уж будзе учиц и множиц, и дзелїц. У децембру прешлого року була на реґионалним змаганю у менталней аритметики у Бечею, дзе освоєла друге место.

– Достала сом медалю и два дипломи. Єдна часц була писмена, дзе зме достали задатки, хтори зме раховали на абакусу, а у другей часци нам указовали числа на екрану и раховали зме у глави, а вец резултат уписовали на таблїчку. У тей часци сом освоєла друге место. У юнию ознова будзем мац змаганє – толкує вона.

Хелена ходзи и до школи спорту и на анґлийски язик у оводи, алє од шицкого найволї раховац, та нам виволала же би, док вирошнє, любела буц математичарка.