У швеце новинарства

Сузана свойо перши новинарски крочаї започала на Сримскей телевизиї, а потим и у „М” новинох. Од 2011. року, перше як гонорарни сотруднїк, а од 2013. року як стаємна дописователька зоз Сриму, роби у тижньовнїку на горватским язику „Хрватска риєч”.

Людзе часто гваря же за одредзену роботу треба мац нє лєм таланту, алє и любови ґу тому цо ше роби. Праве тото мож повесц за новинарку-дописовательку тижньовнїка на горватским язику „Хрватска риєч” Сузану Дарабашич Балич зоз Шиду. Сузана вошла до швета новинарства и явного информованя на сербским язику и праве то єй була новинарска школа, дзе здобула знанє и праксу за дальшу роботу.

– Почала сом робиц на реґионалней Сримскей телевизиї у Шидзе и спочатку нє було лєгко, алє сом през роботу мушела звладац телевизийни вираз у новинарстве. Наприклад, як ше прави прилог, дзе моя бешедна часц, дзе собешеднїк хторому треба поставиц вше адекватни питаня же би ше достало одвитуюци одвити, а вец ше шицко тото вимонтира и на концу ше достанє готови продукт, односно, прилог хтори идзе до програми. Робела сом и политични теми, а провадзела и шицки други обласци, розгварки зоз звичайнима людзми и подобне – гвари Сузана Дарабашич Балич.

Наша собешеднїца далєй у розгварки предлужує же после роботи на Сримскей телевизиї, после одредзеного часу почала робиц за „М” новини зоз Сримскей Митровици хтори мали, а у одредзеним периодзе раз мешачно видавали и „Шидски новини” як друковани глашнїк Општини Шид. Новинарске знанє хторе здобула у ТВ новинарстве єй помогло же би ше цо лєгчейше прилагодзела друкованому новинарству а то, як припознава, було лєгчейше як робиц на ТВ-у.

– Ту новинар цалком самостойни, нє завиши од знїмателя и монтажера. Сама провадзим одредзену подїю, фотоґрафуєм и вец дома пишем и виберам фотоґрафиї. Кед шицко порихтане, посилам до редакциї. Провадзела сом шицки часци дружтвеного живота у општини, одходзела на схадзки Скупштини, писала репортажи, висти и шицко цо требало – гвари Сузана.

После тей роботи почала робиц и за тижньовнїк на горватским язику „Хрватска риєч”, и то на цикави способ. Було то 2011. року кед жупнїк у Шидзе о. Никица Бошнякович пошвецал обисца. Кед пришол до фамелиї Дарабашич, опитал ше Сузани чи би прилапела роботу дописовательки „Хрватскей риєчи” з општини Шид, бо знал же є новинарка, а требало провадзиц шицки подїї вязани за културни, духовни и традицийни идентитет Горватох на тим подручу. Сузана дзечнє прилапела нову новинарску и професийну спокусу, та почала гонорарно робиц як дописователька.

– Нє було лєгко, як и на каждим початку, насампредз пре язик, алє дзекуюци помоци редакторох и лектора и то сом звладала, та сом уж од 2013. року достала стаємне роботне место новинарки-дописовательки зоз Сриму. Окрем подїйох з подруча општини Шид, почала сом провадзиц шицко цо требало и зоз Сримскей Митровици, а вец и зоз других часцох Сриму дзе жию, робя и творя Горвати. Найчастейше то провадзенє роботи КУД-ох, концертох, литературних вечарох, потим вирского животу, як и репортажи о людзох – гвари Сузана.

И так, з рока на рок, Сузана преноши читательом зоз словами и сликами шицко цо значне горватскей националней заєднїци у Сриме. Кед чловек ма искуства у роботи, вец уж зна о чим и цо треба призначиц од стаємних манифестацийох, по вирски швета, пренайсц цикавих людзох за репортажи, а тиж и у поради зоз редакторами обробиц задати теми. У новинарскей роботи чловек муши буц точни и одвичательни, та прето Сузана гвари же шицко цо провадзи, напише и порихта слики же би найпознєйше по вовторок було у редакциї. Додава и же ше подрозумює же викенди найчастейше роботни, бо теди єст и найвецей подїї хтори треба провадзиц. А кажда нова подїя, або собешеднїк за репортажу, приноша нови спокуси у новинарскей роботи.

Сотруднїцтво зоз колеґами

Сузана гвари же, окрем же новинарство дава самостойносц у роботи, потребне и сотруднїцтво з другима колеґами, а вона наводзи и добри приклад.

– Добре сотрудзуєм зоз колеґом новинаром зоз горватскей редакциї РТВ Войводини, хтори тиж провадзи Срим. Чераме информациї и искуства, на таки способ сом ше упознала зоз велїма людзми як собешеднїками у других часцох Сриму. У нашей новинарскей роботи потребни добри план и орґанизация роботи же би ше шицко постарчело, окреме кед слово о одходу на терени. Кед на терену шицко добре поробим, лєгко дома написац и порихтац репортажу – гвари Сузана.

Ускладзиц новинарство и фамелию

Наша собешеднїца гвари же добре ускладзела роботу и фамелию.

– Кед ше добре орґанизуєм и виплануєм цо мам робиц у тижню хтори шлїдзи, вец ґу тому мушим присподобиц и роботи у обисцу хтори ма кажда жена. Треба увариц, вирайбац, попораїц хижу и подобне. Бо, кед идзем на терен хтори досц оддалєни, часто ше зна случиц же цали дзень прейдзе у новинарскей роботи – гвари Сузана.