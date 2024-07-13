У узшим є виборе “100 маляре будучносци” уметнїкох з цалого швета

Подобови уметнїк и писатель Владо Няради народзени 1966. року у Вербаше. Закончел Школу за дизайн, ґрафични напрям у Новим Садзе. Вецей децениї є присутни на домашнєй и медзинародней подобовей сцени, самостойно викладал 61 раз, а колективно на жирированих виставох вецей як 800 раз. Владо Няради вошол до селекциї за узши вибор „100 маляре будучносци” у Лондону за 2014. рок, у конкуренциї уметнїкох зоз цалого швета.

Наградзовани є за малярство, ґрафику, уметнїцку фотоґрафию, ґрафични дизайн и мейл арт, драму и сатиру. Перши є добитнїк найвекшей Националней награди за подобову уметносц Руснацох Ивана Манайла Pro Arte Ruthenorum, хтору додзeлює Шветови конґрес Руснацох, Фондация Федора Манайла и локална самоуправа места Вац у Мадярскей. Автор є прейґ трицец, углавним медзинародних проєктох.

Уметнїцки дїла ше му находза у ґалерийох, музейох и у приватних збиркох у нас и у швеце. Заступени є у штернац мноґрафийох, антолоґийох, лексиконох, енциклопедийох, едицийох и атласох.

Член є шицких репрезентативних подобових здруженьох у Сербиї и вецей медзинародних здруженьох. Основал Медзинародну уметнїцку колонию „Няради”, хтора активно робела од 1997-2016. рок, зберала еминентних подобових уметнїкох и вецей як 20 роки свойо уметнїцке знанє и искуство преноши на талантованих любительох подобовей уметносц.

Няради направел прегляд подобовей творчосци при Руснацох у Сербиї, каталоґ обявени як колор додаток репрезентативному дїлу Rusini/Руснаци/Ruthenians I (1745-2005) у виданю Прометея з Нового Саду, а значне доприношенє дал и у прилогу Подобова уметносц у капиталним дїлу Rusini/Руснаци/Ruthenians II (1745-2005). Зоз своїма наступами и акциями Владо Няради ше заклада за снованє ґалериї и музея Руснацох. Комисия репрезентативного Здруженя подобових уметнїкох Сербиї (УЛУС) 2016. року Владови Нярадийови додзелєла статус самостойного подобового уметнїка.