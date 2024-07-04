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У Велсу у Австриї було друженє Руснацох

автор М. Афич, фото: И. Надь
автор М. Афич, фото: И. Надь 47 Опатрене

ВЕЛС (АВСТРИЯ) – У варощику Велс у горнєй Австриї, прешлей соботи, 29. юния, зишли ше на друженє 14 Руснаци котри жию у тим месце, алє и з других околних, а єдна фамелия и зоз Нємецкей.

Так ше у єдним обисцу посходзели найвецей Надьово, т.. Бандуриково и Митьово котри були и иницияторе того друженя т.є. насампредз Александра, понеже ше початком юния наполнєло 10 роки як перша до Велсу пришла Олена Надьова, а за ню єй фамелия и з часом ше назберало ище 10 особи котри там пошли жиц и робиц з Руского Керестура.

На друженє сцигли и Романово зоз Салцбурґу, Джуньово з Минхену з Нємецкей, а почасцели ше и з рускимя єдлами як капущанїки, белюши, лепинї, кифлочки, на грубо, а порихтали и печене праше.

Як гваря орґанизаторе, єст ище фамелиї котри на тот завод нє могли присц, алє би любели кед би тоти їх сходи постали традицийни.

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