У Велсу у Австриї було друженє Руснацох

ВЕЛС (АВСТРИЯ) – У варощику Велс у горнєй Австриї, прешлей соботи, 29. юния, зишли ше на друженє 14 Руснаци котри жию у тим месце, алє и з других околних, а єдна фамелия и зоз Нємецкей.

Так ше у єдним обисцу посходзели найвецей Надьово, т.. Бандуриково и Митьово котри були и иницияторе того друженя т.є. насампредз Александра, понеже ше початком юния наполнєло 10 роки як перша до Велсу пришла Олена Надьова, а за ню єй фамелия и з часом ше назберало ище 10 особи котри там пошли жиц и робиц з Руского Керестура.

На друженє сцигли и Романово зоз Салцбурґу, Джуньово з Минхену з Нємецкей, а почасцели ше и з рускимя єдлами як капущанїки, белюши, лепинї, кифлочки, на грубо, а порихтали и печене праше.

Як гваря орґанизаторе, єст ище фамелиї котри на тот завод нє могли присц, алє би любели кед би тоти їх сходи постали традицийни.