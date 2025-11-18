ДружтвоРутенпресТексти

У Вербаше будзе Инфо дзень о мирох енерґетскей санациї

автор Ол. Русковски
ВЕРБАС – Шлїдуюцей стреди, 26. новембра, у сали Скупштини Општини Вербас будзе отримани Инфо дзень у вязи зоз явну поволанку за софинансованє мирох енерґетскей санациї фамелийних обисцох и квартельох на териториї општини Вербас.

По сообщеню, пошвидко будзе розписана явна поволанка за софинансованє мирох енерґетскей санациї за чечуци рок. Комисия за реализацию мирох енерґетскей ефикасносци прето и орґанизує спомнути Инфо дзень, же би заинтересованим гражданом дала информациї о документациї котра состойна часц вимоги за додзельованє безповратних средствох по явней поволанки, же би гражданє сполнєли условия за участвованє.

Вецей информациї мож найсц на општинским сайту и на тим линку.

Комисия поволала шицких заинтересованих же би пришли того дня, а початок подїї заказани на 12 годзин.

